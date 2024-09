Si avvia a conclusione la 22esima edizione della Rolex Swan Cup, dopo un’intensa settimana di competizioni. L’ultima regata che decreterà le posizioni finali del podio è in programma oggi, sabato 21 settembre, alle ore 12 con due prove a bastone per tutte le classi Swan One Design, mentre per il resto della flotta è prevista una regata costiera. I modelli meteo indicano vento leggero dai quadranti orientali tra i 7 e gli 11 nodi. Nella penultima giornata di ieri gli equipaggi si sono preparati alla partenza su entrambi i campi di regata.

L’aria leggera in ulteriore calo, ha dapprima spinto il Comitato di Regata guidato dal PRO Stuart Childerley ad accorciare il percorso costiero per tutte le classi e poi ad annullare la regata quando il vento è sceso a circa 3-4 nodi, con previsione di un ulteriore calo. In quel momento era in testa alla flotta lo Swan 60 CR Sea Quill, davanti a yacht di maggior lunghezza, grazie alla scelta tattica di navigare verso il largo e a una conduzione molto accorta con aria leggera. Sul campo di regata dei bastoni è stata completata un’unica prova per i soli ClubSwan 36, nella quale si è imposta Fra Martina dei fratelli Pavesio davanti a due barche timonate da un’armatrice donna: Dje Kapital Iris di Marie Helène Polo con Andrea Casale alla tattica seconda e al terzo posto di giornata Lady Ghada, dell’armatrice egiziana G.B. Ghada con Mitch Booth, due volte medagliato olimpico in classe Tornado, nel ruolo di tattico.

La PRO sul campo delle prove a bastone, Ariane Mainemare, ha dato il via anche ai ClubSwan 28, ma il vento in calo non ha permesso di concludere la regata alla nuova classe One Design. Ieri si è conclusa l’esperienza a bordo per due dei giovanissimi e promettenti velisti del programma Young Azzurra. «Per me è stata un’esperienza davvero speciale, perché il Wingfoil è totalmente diverso da queste grandi imbarcazioni - ha raccontato entusiasta la campionessa Wingfoil in carica, la 17enne Maddalena Spanu - poter vedere e vivere in prima persona come lavora un team mi ha insegnato davvero tanto. Desidero ringraziare lo YCCS per questa opportunità e tutto l’equipaggio di Sea Quill per avermi accolta facendomi partecipare alle manovre, mi sono subito sentita parte del gruppo».

Le fa eco il 22enne Cesare Barabino: »Mi era già capitato di incrociare in mare degli Swan e mi hanno sempre dato l’idea di rappresentare la barca a vela per eccellenza, con un’unione di bellezza ed eleganza - spiega il talentuoso atleta ILCA 7 - avendo avuto l’onore di navigare e regatare sullo Swan 48 ‘Mia’ del socio YCCS Luigi Stoppani, posso confermare le impressioni che ho sempre avuto e aggiungere che, oltre alla bellezza e all’eleganza, il feeling durante la navigazione è incredibile. Il programma sportivo Young Azzurra dello YCCS mi supporta in tanti modi, in questo caso dandomi la possibilità di diventare un velista più completo grazie a esperienze diverse, come regatare alla Maxi Yacht Rolex Cup e alla Rolex Swan Cup. Un sentito grazie a tutti coloro che mi hanno dato queste opportunità». Stasera grande attesa per la premiazione, in programma alle ore 17.30 in Piazza Azzurra: si conoscerà l’esito finale di una splendida ed emozionante edizione della Rolex Swan Cup.

L.P.

