"Sono stati bravissimi, sono felice per loro e per l'Italia". A parlare, al settimo cielo, è Paola, madre di Filippo Tortu, lo sprinter di origine sarda (il papà è di Tempio) che con l’oristanese Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e ha commentato l'oro dell'Italia nella staffetta 4X100 conquistato dal figlio insieme a Patta, Jacobs ed Eseosa Desalu ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo.

"E' difficile trovare le parole, sono felicissima - ha aggiunto la signora Paola che ha visto la finale in famiglia, insieme al fratello di Filippo, Giacomo, nella loro casa di vacanze in Sardegna -, è un'emozione così grande che non trovo il termine che possa contenerla".

"Un traguardo storico che porta in Sardegna una medaglia d'oro che ci onora davanti al mondo: grazie Filippo, grazie Lorenzo. Siamo orgogliosi di voi e vi attendiamo in Sardegna per festeggiare il vostro grande successo”, è invece il commento del governatore della Sardegna Christian Solinas. Che aggiunge: “Un pezzo di Sardegna sale sul gradino più alto del podio grazie a voi, dice il Presidente Solinas: vi abbracciamo tutti con un immenso grazie".

Complimenti ai magnifici 4 e soprattutto a Tortu e Patta anche da Michele Pais, presidente del consiglio regionale sardo. "Un risultato strepitoso che rende onore alla Sardegna intera. Il risultato storico di Tortu e di Patta è il giusto riconoscimento a degli atleti eccellenti che con il loro talento hanno scritto 'Sardegna' nell'albo d'oro dei Giochi olimpici e hanno fatto volare l'Italia in cima al mondo", ha detto Pais, dopo la vittoria degli azzurri.

(Unioneonline/l.f.)

