Dal vantaggio alla sconfitta per 2-1 per i rossoblù a Parma, in una partita che poteva essere vero spartiacque (QUI LA CRONACA). Ecco le pagelle del Cagliari.

Radunovic 6.5

Incolpevole sui gol, para il primo rigore stagionale

Zappa 6

Difende e spinge a destra

Dossena 6

Che sfida con Vazquez

Obert 6

Gioca con tranquillità, a volte pure troppa

Azzi 5.5

Quando accelera è devastante, ma dietro non ne azzecca una

(dal 33' st Barreca 5.5

Non incide)

Nandez 5.5

Tanta corsa, ma manca al dunque

Makoumbou 5.5

Compassato, recupera tanti palloni, ma li gioca quasi tutti indietro

(dal 38' st Millico sv

Non tocca palla)

Deiola 5.5

Una marcia in meno rispetto a compagni e avversari

(dal 22' st Lella 5

Si fa tagliar fuori sul raddoppio e provoca il secondo rigore)

Falco 5.5

Cerca di farsi trovare ovunque, ma manca di concretezza

(dal 33' st Pavoletti 5.5

Il suo ritorno è l'unica buona notizia)

Prelec 5.5

L'assist a Lapadula, ma di tirare in porta non se ne parla

(dal 22' st Luvumbo 5.5

Tanto fumo, ma di arrosto neanche l'ombra

Lapadula 6

Alla prima palla buona scrive il 17° gol

Allenatore Ranieri 5.5

Padroni del campo fino all'1-1, poi il Cagliari non tira più

