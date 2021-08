Altre medaglie per l’Italia nella terza giornata di Paralimpiadi.

Carlotta Gilli ha vinto l'argento nella finale dei 400 metri stile libero di nuoto categoria S13 (atleti ipovedenti), terzo podio della ventenne di Moncalieri (Torino) in questi Giochi: aveva già conquistato un oro e un argento.

"Sapevo in partenza che la prima era inarrivabile – ha detto Gilli, arrivata appena due secondi dietro all'ucraina Anna Stetsenko -. Con le altre mi giocavo il secondo e terzo gradino del podio e allora, insieme al mio allenatore, ho deciso di provare a partire forte".

Sara Morganti (Ansa - Pagliaricci)

EQUITAZIONE – Storico bronzo di Sara Morganti, prima medaglia azzurra vinta nell'equitazione. La 45enne di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) si è piazzata al terzo posto nel dressage individuale (grado 1) in sella al cavallo Royal Delight. La sua gara è stata giudicata con il 76.964%: "Ci speravo ma - ammette - non ci credo ancora. Ho capito che ce l'avrei potuta fare quando mi sono resa conto di aver lasciato dietro di me il campione d'Europa in carica, il norvegese Jens Lasse Dokkan, quarto nella classifica finale. È troppo bello per essere vero… ancora non ci credo".

SITTING VOLLEY – Esordio vincente nel sitting volley femminile contro il Giappone per 3-0 (25-23, 25-11, 25-10). In avvio di gara Bellandi e compagne hanno pagato un po' l'emozione e nel primo set si sono ritrovate sotto (20-23), per poi piazzare un parziale di 5-0, capovolgendo la situazione e prendendo il comando del gioco.

Con 13 podi (quattro ori, cinque argenti e quattro bronzi) l'Italia scende all'ottavo posto nel medagliere complessivo, mentre si piazza terza in quello del nuoto (dietro a Cina e Russia).

(Unioneonline/D)

