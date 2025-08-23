Un campionato del mondo per atleti trapiantati con Enrico Pitzalis, di Settimo San Pietro, sempre più straordinario protagonista. Due giorni fa ha vinto il bronzo nel tennis, dando una grossa dimostrazione di tecnica e di grinta. A Dresda in Germania nelle ultime ora, Enrico Pitzalis, si è davvero superato guadagnando un’altra medaglia di bronzo nel doppio maschile di Tennis assieme al piemontese Davide Savian. Pitzalis ha poi vinto anche la medaglia d'argento nel Doppio Misto sempre di Tennis con Claudia Graziani. Grande festa poi sul podio con l'entusiasmo alle stelle per il campione di Settimo San Pietro, tra i grandi protagonisti di questo campionato del mondo.

«Sono davvero soddisfatto – ha detto Enrico Pitzalis – Nel doppio misto e in quello maschile ho giocato a fianco di Savian e Graziani, con straordinaria sintonia. Un successo di tutti noi».

Ai mondiali di Dresda è presente un altro trapiantato di Settimo San Pietro, Paolo Perra impegnato nel Tennis (singolare), Petanque e Bowling. «Enrico e Paolo – dice il sindaco Gigi Puddu - ci mandano ancora una volta dalla Germania messaggi straordinari con risultati sul campo, ma ricordandoci, soprattutto quanto la donazione sia un dono prezioso che può salvare le vite a molte persone. Loro sono due trapiantati. Ma sono più forti di prima».

Una storia straordinaria la loro: Paolo Perra e Enrico Pitzalis dopo il trapianto hanno continuato a fare anche sport, partecipando a diverse competizioni a livello nazionale, europeo e mondiale in varie discipline.

Prima della partenza per Dresda, i due atleti sono stati ricevuti in Municipio a Settimo San Pietro dal sindaco Gigi Puddu e dagli assessori Stefano Atzori, Antonio Concu e Nicoletta Pitzalis, assessore ai servizi sociali, moglie di Paolo Perra e sorella di Enrico Pitzalis.

