Manuel Bortuzzo conquista il bronzo nei 100 rana alle Paralimpiadi: «L'ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui, è bellissimo. Per me è come un oro».

«È una emozione indescrivibile, ci speravo. Non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. Non so che dire: è bellissimo - ha aggiunto Manuel - È già tanto essere qua, una medaglia poi. Lo devo soprattutto al mio allenatore. Sono state tante le volte che ho pensato di mollare». Sono passati cinque anni da quando, nel febbraio del 2019, a Roma dove si allenava come nuotatore presso il centro nazionale, fu colpito alla schiena da alcuni proiettili, sparati contro di lui per uno scambio di persone. Perse l'uso delle gambe. E da lì ha iniziato una nuova sfida. Non ha mollato il nuoto, anzi, è arrivato alla Paralimpiadi e ha vinto un bronzo «che vale oro».

L'oro che hanno conquistato da Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4, Federici Bicelli nei 400 stile S7 e da Simone Barlaam nei 50 stile S9 con il nuovo record mondiale. Una giornata ricca di medaglie per l'Italia. «Per me era questo il modo giusto, fare questo record qui, così, davanti alla mia famiglia, a tutte le persone che sono venute a vedermi, a questo pubblico - le parole di Barlaam - L'atmosfera è completamente diversa ovviamente rispetto a tre anni fa, è incredibile. Questa Paralimpiade è iniziata molto meglio del passato. Questa di oggi ovviamente era una gara a cui tenevo molto e speravo di farla così. È stato veramente incredibile», ha aggiunto Barlaam.

Nel nuoto hanno brillato anche Giulia Terzi, bronzo nei 400 stile S7, e Carlotta Gilli, alla sua quarta medaglia, che ha vinto il bronzo nei 50 metri S13. In una giornata storica per i colori azzurri arrivano le prime medaglie anche dall'atletica.

Festeggia Veronica Yoko Plebani, argento nella prova di ParaTriathlon donne PTS 2. E con le anche l'azzurra Francesca Tarantello, argento nella gara di ParaTriathlon donne PTVI (atleti ipovedenti, la sua guida è Silvia Visaggio). Sfiora l'oro Maxcel Amo Manu che è medaglia d'argento nei 100 metri T64. La festa viene completata dalla coppia formata da Daila Dameno e Paolo Tonon che si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella gara di ParaArchery Mixed Team W1.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata