Infinito Giovanni Atzeni, detto Tittia.

Il fantino sardo ha nuovamente trionfato, per la quarta volta consecutiva, al Palio dell’Assunta di Siena, conducendo questa volta alla vittoria il cavallo della contrada del Leocorno.

Classe 1985, figlio di padre sardo e madre tedesca, Tittia ha corso il suo primo palio nel 2003, inanellando otto successi, divenuti nove in questa edizione 2022, con il fantino sardo che in arcione a Violenta Da Clodia ha dominato dall’inizio alla fine, facendo infine esplodere la festa nella contrada del Leocorno, che non festeggiava la vittoria da una quindicina d’anni.

