Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina.

Per la campionessa azzurra è il titolo bis, dopo l'oro nei 3000. Per l'Italia è il sesto oro. 

