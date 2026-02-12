milano-cortina
12 febbraio 2026 alle 17:49
Olimpiadi, straordinaria Lollobrigida: vince anche i 5000 metri ed è oro bisDopo i 3000 è la sua seconda medaglia nel pattinaggio di velocità
Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina.
Per la campionessa azzurra è il titolo bis, dopo l'oro nei 3000. Per l'Italia è il sesto oro.
