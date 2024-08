La campionessa europea Nadia Battocletti conquista il podio nella finale dei 5.000 metri donne di Parigi 2024, correndo in 14:31.64, che è il nuovo primato italiano.

Quello dell’azzurra, che ha vinto la medaglia di bronzo, è un vero successo: aveva chiuso al quarto posto, ma i giudici hanno squalificato la seconda classificata, la keniana Kipyegon.

L'oro è andato alla keniana Beatrice Chebet, al secondo posto l'olandese di origini etiopiche Sifan Hassan. Per l’esito del ricordo, che probabilmente verrà presentato, sarà necessario attendere. «Bisogna aspettare appelli e contrappelli, per ora penso al quarto posto. Comunque sono molto felice e per come è stata la gara, per come mi sono comportata», il commento di Battocletti. «Sono contenta perchè ho accantonato l'infortunio e le gambe hanno cominciato a girare. Ora se sto bene punto anche a partecipare ai 10mila», ha aggiunto, una volta superato il momento di commozione dopo aver appreso del possibile bronzo.

