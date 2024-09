Quattrocentoventicinque atleti provenienti da 18 diverse nazioni, sbarca ad Olbia il 30° “Campionato del Mediterraneo” di karate. L’evento internazionale, in programma dal 20 al 22 settembre al Geovillage, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni da tutto il movimento Fijlkam Karate nell’Isola. L’organizzazione è affidata ad Aton Club Karate di Olbia sotto la guida del Maestro Sergio Setzu, vice presidente regionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali per il settore karate in Sardegna.

«La scelta di Olbia come sede per questo evento di rilevanza internazionale testimonia l’importante impegno e i successi del movimento karateistico sardo – dicono gli organizzatori - Negli ultimi anni il settore giovanile del karate in Sardegna ha raggiunto risultati eccellenti rafforzando la reputazione della regione come un vivaio di talenti emergenti. Questo campionato rappresenta, quindi, un meritato riconoscimento per il duro lavoro e la dedizione di atleti, allenatori e dirigenti che hanno contribuito a portare il karate sardo a livelli di eccellenza».

Gli atleti, suddivisi in diverse categorie, gareggeranno sia in Kata che in Kumite, con competizioni individuali e a squadre. Le categorie di gara comprendono: Kata e Kumite individuale per cadetti U18, junior U21 e Senior over 18, Kumite a squadre per cadetti U16, junior U18 e senior over 18, Kata a squadre per cadetti U18 e senior over 18. Spettacolare la competizione di Beach Karate che si svolgerà nell’affascinante spiaggia Riva Azzurra di Cannigione. Tra i partecipanti campioni illustri della disciplina, vincitori di gare mondiali, europee e olimpioniche: dagli italiani Terryana D’Onofrio, Alessio Ghinami, Mattia Busato, Daniele De Vivo, Matteo Fiore, Michele Martina, Simone Marino alla spagnola Maria Torres Garcia, il greco Christos Stefanos Xenos e il croato Ivan Kvesic . L’evento, quarto per prestigio e livello nel mondo dopo mondiali, europei ed olimpiadi, rappresenta una vetrina per i talenti del Mediterraneo, da qui la presenza di figure istituzionali di rilievo come Antonio Espinós, presidente della Federazione Mondiale di karate (WKF) e Davide Benetello, attuale presidente della Federazione Italiana di Karate, vicepresidente di FIJLKAM, e responsabile del settore karate nonché membro del comitato esecutivo della World Karate Federation (WKF) e della European Karate Federation (EKF). La presentazione del campionato - patrocinato da Regione Sardegna, Comune di Olbia, Federazione Mondiale di Karate e Fijlkam – il 19 settembre con inizio alle 10:30 al Museo Archeologico Olbia - vedrà la presenza di Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione, Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, Davide Benetello, Antonio Espinós e dell’organizzatore Sergio Setzu.

