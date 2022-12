È morto a 85 anni il leggendario arbitro di boxe americano Mills Lane, sul ring durante il match nel quale Mike Tyson ha strappato un pezzo dell'orecchio del suo rivale Evander Holyfield, il 9 novembre 1996.

L'uomo era stato colpito da un ictus nel 2002. Ex marine Usa e pugile, era conosciuto per la sua battuta pre-combattimento “si parte!”. Ha arbitrato anche il match di 89 secondi di Tyson contro Peter McNeeley a Las Vegas nel 1995, in cui McNeeley è stato squalificato per l'apparizione del suo manager sul ring.

Con una laurea in giurisprudenza in tasca, è stato anche procuratore distrettuale a Reno, giudice presso il tribunale della contea di Washoe (Nevada) e protagonista nel reality “Judge Mills Lane”.

(Unioneonline/v.f.)

