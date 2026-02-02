Prosegue il grande momento di entusiasmo in casa Cagliari, alimentato anche dai recenti risultati. Il club ha deciso che l’allenamento di mercoledì 4 febbraio si svolgerà all’Unipol Domus e sarà a porte aperte.

I tifosi potranno assistere all’allenamento dei ragazzi di mister Fabio Pisacane a partire dalle 14:30 (orario di apertura dei cancelli), l’inizio della seduta è fissato per le ore 15:30.

Un grande segnale di vicinanza, a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma. L’abbraccio dei tifosi servirà a caricare ulteriormente l’ambiente. Per assistere alla seduta basterà entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare il pass gratuito. A disposizione esclusivamente il settore Curva Nord.

