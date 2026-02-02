Cagliari, mercoledì allenamento a porte aperte all’Unipol DomusI rossoblù aspettano l’abbraccio dei tifosi dopo tre vittorie di fila e prima della trasferta contro la Roma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue il grande momento di entusiasmo in casa Cagliari, alimentato anche dai recenti risultati. Il club ha deciso che l’allenamento di mercoledì 4 febbraio si svolgerà all’Unipol Domus e sarà a porte aperte.
I tifosi potranno assistere all’allenamento dei ragazzi di mister Fabio Pisacane a partire dalle 14:30 (orario di apertura dei cancelli), l’inizio della seduta è fissato per le ore 15:30.
Un grande segnale di vicinanza, a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma. L’abbraccio dei tifosi servirà a caricare ulteriormente l’ambiente. Per assistere alla seduta basterà entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare il pass gratuito. A disposizione esclusivamente il settore Curva Nord.
(Unioneonline/ n.s.)