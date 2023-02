Gara per gara. Guardando solo avanti. Se la classifica non rassicura, l’Olbia non ha alternative alla visione positiva del futuro.

Poco importa che, nell’immediato, si chiami Ancona, da affrontare domenica in trasferta. A 11 giornate dalla fine del campionato di Serie C, la squadra di Roberto Occhiuzzi evita calcoli e punta al match con la quarta della classe con l’obiettivo del bottino pieno. Consapevole, l’Olbia, che al “Del Conero” servirà quel qualcosa in più che faccia anche girare la ruota della fortuna, grande assente in questa tribolata stagione.

Tra le insidie di una sfida complicata di per sé i bianchi dovranno fare attenzione anche a Federico Melchiorri. Arrivato ad Ancona a fine gennaio dopo una prima parte di stagione in B col Perugia, l’attaccante ex Cagliari ha segnato 5 gol in 4 partite, e non vede l’ora di affrontare sul campo – piccola curiosità – il suo capitano in rossoblù, neo centrocampista dei galluresi, Daniele Dessena.

All’andata i marchigiani si imposero 4-2, per cui, se l’Ancona è determinata a riscattarsi dopo la sconfitta con la Fermana, la prima del girone di ritorno, l’Olbia vuole vendicare il kappaò del “Nespoli”. O, meglio, vincere. Perché per risalire la china e tirarsi fuori dalla zona retrocessione, iniziando a ridurre il gap di 5 punti dalla salvezza diretta, il risultato pieno sarà l’unica cosa che conterà.

