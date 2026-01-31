Colpo esterno che pesa, e non solo per la classifica. La Confelici Cagliari passa con autorità sul parquet della Miwa Energia Benevento (76-66) e firma una vittoria che vale doppio: consolida il percorso di crescita dei rossoblù e vale il 2-0 negli scontri diretti contro una diretta concorrente nella corsa ai playoff di Serie B Interregionale.

Dopo un avvio segnato da qualche discontinuità, l’Esperia trova il suo equilibrio nel cuore della gara. Il secondo quarto segna la svolta: ritmo alto, circolazione efficace e percentuali in crescita permettono alla squadra di Federico Manca di prendere progressivamente il controllo del match, arrivando all’intervallo con un margine in doppia cifra costruito grazie a un parziale offensivo di grande qualità.

Protagonista della serata è Gianluca Frattoni, miglior realizzatore con 21 punti. Ma il successo porta con sé anche un’altra notizia importante: il ritorno in campo di Marco Giordano. L’argentino, ancora a minutaggio controllato, ritrova il parquet dopo una lunga assenza e contribuisce con segnali incoraggianti, bagnando l’esordio stagionale con 5 punti in 13 minuti.

La cronaca. Dopo un avvio positivo (subito 9 punti di Frattoni per il +5 iniziale), la Confelici va in blackout e lascia via libera a Benevento, che piazza un parziale di 11-0 e si porta al comando al 10'. I rossoblù, pur privi di Picciau, non restano a guardare, e in apertura di secondo periodo ribaltano pesantemente l'inerzia con un contro break di 16-2 favorito anche dalle ottime percentuali dall'arco: all'intervallo lungo è +13 cagliaritano.

Nella ripresa l’Esperia non abbassa l’intensità. I rossoblù colpiscono in transizione, sfruttano gli errori offensivi dei padroni di casa e arrivano a toccare anche il +23. Benevento prova a riaprire la gara approfittando di qualche passaggio a vuoto, ma Cagliari ritrova compattezza nel momento chiave e gestisce il finale senza correre rischi.

Cest. Benevento-Esperia 66-76

Miwa Energia Benevento: Rianna 5, Greco ne, Piscopo ne, Filipovic 5, Bongiovanni 2, Iommelli 4, Acosta 13, Murolo 20, Di Febo 6, Giacomi 6, Miraglia 5. Allenatore Parrillo

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 7, Cabriolu 11, Gelsi ne, Giordano 5, Potì 8, Frattoni 21, Thiam 8, Locci 5, Pili, Morgillo 11. Allenatore F. Manca

Parziali: 21-16; 37-50; 56-69

