In casa Cremonese, in attesa della firma di Marco Giampaolo, arriva la comunicazione dell'esonero dell’ex mister rossoblù Davide Nicola.

«La Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la professionalità, l'impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona». 

(Unioneonline)

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