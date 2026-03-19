Michael Bambang Hartono, proprietario del Como 1907 e tra i 150 uomini più ricchi al mondo, secondo Forbes, con un patrimonio di circa 18 miliardi di dollari, è deceduto all’età di 86 anni. L’imprenditore indonesiano era l’azionista di riferimento del club insieme al fratello Robert Budi Hartono con il quale, nel 2019, aveva avviato il progetto di crescita della squadra, fino a portarla all’attuale quarto posto in campionato.

Insieme al fratello, Michael guidava anche un vasto impero economico costruito attorno al gruppo Djarum e alla partecipazione in Bank Central Asia, costituendo così una delle famiglie più ricche del mondo, con un patrimonio complessivo di 39 miliardi di dollari.

«La società Como 1907 è profondamente addolorata – si legge in una nota ufficiale del club – per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto».

(Unioneonline/n.s.)

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