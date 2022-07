Riattivare i territori e i cittadini dal punto di vista fisico e sociale dopo la fase acuta del Covid.

Soprattutto i soggetti più a rischio di esclusione, quelli che non si possono permettere l'iscrizione alle palestre. E' l'obiettivo del progetto nazionale “SportPerTutti”: rete di collaborazioni e iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva in 15 regioni col coinvolgimento di 26 comitati territoriali Uisp. Tra questi c'è anche Sassari che è già attiva, come spiegato nella conferenza stampa alla camera di Commercio.

Due le azioni pilota già attivate. L'animatore sportivo territoriale ha preso contatto con Comuni e Asl per pianificare e organizzare attività fisiche gratuite per piccoli gruppi: a Sassari passeggiate e ginnastica nei parchi di via Venezia, via Montello e via Enzo. L'Uisp è riuscita anche a far fare attività sportiva a cinque bambini di Osilo che non avevano le possibilità.

La seconda azione è la pubblicazione di un avviso denominato “Voucher per tutti” che dà diritto a un contributo di 100 euro spendibili presso le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate o no all'Uisp.

© Riproduzione riservata