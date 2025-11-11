Non è rientrata nell'Isola la Dinamo che dopo la gara di Mestre (sconfitta contro Venezia) è volata direttamente in Romania dove domani alle 18 giocherà sul campo del Valcea. Una vittoria consente di ipotecare l'accesso al turno successivo dell'Europe Cup Fiba.

All'andata è stata vittoria netta del Banco guidato da Bulleri: 94-73 grazie allo sprint nell'ultima frazione di gioco e al migliore Buie della stagione: 38 punti con 8/10 da tre punti e 42 di valutazione. Seconda miglior prestazione di sempre per un giocatore biancoblù in Europa dopo i 40 punti e 54 di valutazione di Rashawn Thomas contro lo ZZ Leidennel 2019 quando la Dinamo di Pozzecco vinse proprio la Europe Cup.

Il coach Veljka Mrsic, al debutto sulla panchina biancoblù nella coppa europea, avverte: «Il Valcea è una squadra molto diversa rispetto alla gara d’andata perché ha preso due giocatori di grande talento come Clavell e Harris. Da parte nostra c’è grande voglia di proseguire il percorso di crescita e conquistare una vittoria che ci permetterebbe di affrontare la prossima trasferta in Germania con la possibilità concreta di chiudere al primo posto nel girone».

