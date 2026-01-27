L’atleta sennorese di kickboxing, Sara Roggio, sale ancora una volta sul podio, classificandosi seconda nella categoria Old Junior -52 kg K1 alla European Cup Athens Challenge Tournament 2026, svoltasi ad Atene dal 22 al 25 gennaio, prestigiosa competizione Wako che ha visto la partecipazione di 2353 atleti provenienti da tutta Europa.

Un risultato straordinario che premia il talento, l’impegno e la determinazione di una giovane atleta che continua a portare in alto il nome di Sennori. L'amministrazione comunale di Sennori, con il sindaco Nicola Sassu, si è congratulato con l'atleta, il team, il suo coach e con la sua famiglia per l'ennesimo grande traguardo.

Sara Roggio è già campionessa mondiale, medaglia d’oro di kickboxing nei campionati mondiali Wako che si sono disputati nel 2024 a Budapest, in Ungheria. L’atleta di Sennori, oggi 16enne, a soli 15 anni ha indossato la maglia della nazionale italiana, realizzando una serie di successi che l’hanno poratata nel gradino più alto del podio.

© Riproduzione riservata