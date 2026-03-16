La Sassari del basket e del calcio continua a penare per raggiungere una salvezza che sembra a portata di mano ma ogni volta sfugge. Stagione quasi sovrapponibile quella di Dinamo e Torres.

Entrambe hanno iniziato malissimo: ultimo posto dopo lo 0/5 nel basket e ultimo posto dopo 12 turni con appena 7 punti nel calcio. Entrambe hanno cambiato allenatore: a Bulleri è succeduto nel Banco il croato Mrsic mentre i rossoblù hanno richiamato Greco al posto di Pazienza.

Altra coincidenza: in entrambi i campionati è stata esclusa una squadra nel girone d'andata e quindi il numero di formazioni è diventato dispari. La serie A di basket ha perso il Trapani, la serie C di calcio è senza il Rimini.

Sia Dinamo sia Torres hanno cambiato poi giocatori importanti, a volte per scelta tecnica a volte su richiesta degli stessi atleti. I biancoblù cestistici hanno visto andare via Pullen e Johnson, mentre sono arrivati Visconti e Macon. I rossoblù calcistici hanno salutato gli attaccanti Starita e Musso e hanno accolto i pariruolo Sorrentino e Luciani.

L'unica leggera differenza è negli infortuni che obiettivamente hanno colpito più il Banco di Sardegna (Marshall out per tre mesi e raramente tutti e sei gli stranieri in campo) ma anche la Torres ha iniziato senza Mastinu e ora è da un mese senza Zecca.

Dinamo e Torres stanno indubbiamente giocando meglio rispetto alla falsa partenza e hanno impressionato anche contro avversarie di alta classifica, ma non riescono ancora a piazzare quelle tre vittorie di fila che garantirebbero un finale di stagione sereno.

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