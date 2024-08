L’Italia della pallavolo femminile vince l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre allenate da Julio Velasco entrano nella storia.

Alessia Orro di Narbolia (alla sua terza Olimpiade), Paola Egonu (22 punti messi a segno e un muro impenetrabile) e compagne hanno sconfitto (demolito, in realtà) in finale gli Stati Uniti in tre set.

Il risultato è 25-18, 25-20 e 25-17: numeri che certificano uno strapotere assoluto.

L'esultanza per la medaglia d'oro (Ansa)

Un match dominato, con la grinta messa in campo fin dal primo servizio.

Ma il cammino verso la vittoria era tracciato fin dalla prima partita: solo un il set perso in tutto il torneo.

L'oro dell'Italvolley è il dodicesimo della spedizione azzurra a

Parigi. Si tratta della medaglia numero 40, come a Tokyo dove però

gli ori erano 10.

Il tecnico argentino Velasco è stato portato in trionfo dopo il punto con

cui sono state battute le americane campionesse in carica: una marcia trionfale sulle note di “Sarà perché ti amo”.

La squadra

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Myriam Sylla, Gaia Giovannini. Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Libero: Monica De Gennaro. Tredicesima giocatrice: Ilaria Spirito (libero)

