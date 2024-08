Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha chiamato il presidente del Coni, Giovanni Malagò per chiedergli di dire alle ragazze della pallavolo italiana che ha seguito tutte le loro partite e di far loro i complimenti per questo strepitoso torneo olimpico.

Ha inoltre espresso i complimenti all'allenatore Velasco e al presidente della federazione, Manfredi per questo oro e al presidente Malagò per i tanti successi italiani in queste Olimpiadi.

«Mi ha chiamato poco fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare i complimenti alle ragazze della pallavolo. Era molto orgoglioso di quello che hanno fatto. Complimenti allargati a tutta la spedizione», ha riferito Malagò, durante la conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Mattarella riceverà la delegazione azzurra per la restituzione della bandiera il 23 settembre, alle ore 11, al Quirinale.

(Unioneonline)

