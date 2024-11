Indossa la leggenda. Da domani, in edicola con L'Unione Sarda, ci sarà la bandana ufficiale della Gigi Riva Football Week in edizione limitata. La bandana rientra tra le iniziative promosse per ricordare il campione nella ricorrenza dell'ottantesimo dalla nascita, il 7 novembre. Da martedì a domenica ci saranno una serie di eventi dedicati a una leggenda del calcio italiano. La bandana si potrà richiedere in tutte le edicole della Sardegna al prezzo di 12,50 euro più il costo del quotidiano.

(Unioneline)

© Riproduzione riservata