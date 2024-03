Via alla seconda avventura di Carlo Coni. Il 47enne cagliaritano è partito questa mattina da Marina Piccola per tentare di nuovo, dopo il giro del 2019, la circumnavigazione della Sardegna a bordo del suo kayak Diana.

Prima tappa Torre delle Stelle e poi Villasimius, quindi si proseguirà in senso antiorario con l'obiettivo di percorrere oltre mille chilometri di costa e raggiungere nuovamente Cagliari in un mese.

Con la nuova sfida è partito anche il progetto ecologico-educativo "Tutti nella stessa barca", la cui missione è quella di sensibilizzare le persone al rispetto e alla tutela del patrimonio ambientale dell'Isola. Durante la navigazione in kayak sono previste giornate ad hoc dedite alla raccolta di rifiuti.

La Fondazione Carlo Enrico Giulini, insieme a numerosi partner, ha organizzato una mattinata all'insegna della pulizia del percorso che dal Lazzaretto di Cagliari conduce alla spiaggia di Sant'Elia. A sostegno dell'evento anche il Cagliari Calcio, seguendo la filosofia prevista dal manifesto etico BeAsOne, con una rappresentanza della Primavera: presenti i giovani rossoblù Manuel Conti, Ismael Konate, Roberto Malfitano e Ivan Sulev.

«Prevediamo l'allestimento di punti di raccolta che saranno opportunamente segnalati - spiega Coni - A oggi hanno risposto all'iniziativa non solo i comuni sulla costa come Cagliari, Quartu Sant'Elena, Tortolì, Cardedu, Villaputzu, Olbia, Castelsardo, Porto Torres, Stintino e Valledoria, ma anche dell'interno come Ballao, Barrali, Elmas e Desulo. L'obiettivo non è solo quello di ripulire il territorio dai rifiuti, in particolare dalla plastica, dal vetro e dalle lattine che troppo spesso vengono abbandonati sulle nostre spiagge e nelle campagne, ma anche di dare un segnale e richiamare le persone alla responsabilità e al rispetto della nostra Isola e della sua natura, un bene prezioso che appartiene a tutti».

Sei anni fa Coni ha concluso per la prima volta la circumnavigazione della Sardegna in solitaria, a bordo del suo kayak, percorrendo 544 miglia marine, poco più di mille chilometri, in 35 giorni - partenza e rientro a Cagliari -, per un totale di 165 ore di pagaiata davanti alle coste.

(Unioneonline/v.l.)

