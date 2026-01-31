Sabato dai due volti per le squadre sarde impegnate in Serie A2 Femminile. A Torino arriva una sconfitta amarissima per la Sardegna Marmi, mentre la Nuova Icom Selargius risponde con carattere al crollo casalingo contro Livorno e torna al successo lontano da casa.

Qui Virtus. La Virtus Cagliari va a un passo dall’impresa sul campo della terza forza del campionato, ma viene beffata da una tripla di Penz allo scadere dell’overtime che consegna la vittoria alle piemontesi (78-77). Una gara giocata con grande coraggio dalle cagliaritane, capaci di cambiare marcia nel terzo quarto e di spingersi fino al +12. Torino rientra fino a sorpassare nel finale e solo una prodezza di Corda sulla sirena trascina la sfida al supplementare. Qui la Sardegna Marmi sembra avere il successo in mano, prima del canestro decisivo che nega una vittoria ampiamente meritata.

Qui San Salvatore. Sorride invece Selargius, che dopo il pesante ko interno contro Livorno reagisce con una prestazione solida sul parquet di Moncalieri. Le giallonere conducono la gara fin dalle prime battute e si impongono 61-54, centrando il nono successo stagionale, fondamentale per difendere la sesta posizione in classifica. Buone indicazioni arrivano anche dalla nuova ala finlandese Aijanen, protagonista di una prova concreta e continua (12 punti e 7 rimbalzi). Avvio deciso, gestione lucida e controllo del ritmo permettono alla Nuova Icom di portare a casa due punti preziosi.

Pall. Torino-Virtus Cagliari 78-77 d1ts

Normatempo Italia Torino: Albano 12, Stejskalova, Heriaud 14, Penz 18, Cordola 16, Giordano, Pasero 3, Chukwu 13, Bucchieri 2, Biondi ne. Allenatore Corrado

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 17, Zieniewska 6, El Habbab 12, Corda 6, Nativi 16, Deidda ne, Gallus 7, Pasolini, Mattera 6, Tykha 7, Pellegrini, Anedda ne. Allenatore Staico

Parziali: 18-14; 38-38; 53-63; 69-69

Libertas Moncalieri-San Salvatore S. 54-61

Tecno Engineering Moncalieri: Pellegrini 16, Corgnati 2, Grosso 2, Colli 13, Obaseki 12, Lo Re, Gesuele 2, Pieroni ne, Salvini 5, Bifano, Cicic 2. Allenatore Lanzano

Nuova Icom Selargius: Mura 7, Berrad 9, Ceccarelli 1, Aijanen 12, Juhasz 13, D’Angelo 10, Ingenito 6, Pinna 3, Valenti ne, Demetrio Blecic, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 10-17; 24-33; 36-45

© Riproduzione riservata