Il Consiglio dei Ministri ha dato mandato al Dipartimento dello Sport di fornire le linee guida per la presenza effettiva del 50% del pubblico con certificazione verde e in modalità a scacchiera (un seggiolino sì e uno no).

Accolta dunque la prima delle otto richieste che il calcio aveva fatto al Governo per dare una mano nel breve termine ai bilanci delle società sportive in crisi per via della pandemia.

Quella iniziale della Figc era riaprire gli impianti al 100% e in subordine al 50% con modalità a scacchiera. È passata questa seconda strada per favorire un percorso graduale iniziato già dalla prima apertura al 25% in occasione degli Europei. Accontentati, solo in parte, anche Basket e Volley con i palazzetti al chiuso che passano da una capienza del 25 al 35%.

"La decisione adottata dal Consiglio dei Ministri sulle nuove modalità di apertura al pubblico degli stadi rappresenta un importante e concreto segnale di fiducia verso il mondo del calcio”, ha spiegato il numero uno della Figc Gabriele Gravina.

"Il provvedimento di oggi è un primo passo in avanti verso l'obiettivo che ci siamo posti di riavere al più presto i nostri stadi pieni", ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino.

"Ringrazio il presidente del Consiglio, Mario Draghi e i colleghi del Governo – le parole del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali - per aver accolto le richieste che ho avanzato e che miravano a dare risposte sulle modalità per garantire il graduale ritorno alla normalità per l'accesso del pubblico agli impianti sportivi. Si tratta di uno dei punti più significativi tra quelli affrontati nel corso degli incontri che ho avuto in questi giorni. Il dialogo e il confronto sono lo strumento per arrivare ai risultati auspicati non soltanto dalle componenti istituzionali e sportive, ma da tutti gli appassionati italiani".

