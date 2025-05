«Abbiamo assistito alla fiera dell’antisportività, in cui un’associazione dilettantistica sportiva insegna a ragazze di 11 anni, che è corretto vincere senza giocare». Un’accusa dal sapore amaro quella che arriva dall’Aliva Junior Spring di Alghero. La ricostruzione arriva con un comunicato: «Oggi si dovevano disputare le finali territoriali di pallavolo del campionato Under 12, dove le quattro squadre migliori del campionato avrebbero dovuto sfidarsi per decretare la migliore in campo».

Nessun problema finché, alla prima partita «le prime due squadre estratte, hanno regolarmente disputato la prima gara in tabellone (Aliva Volley Alghero – Junior Volley Sassari, vittoria della prima per 3 set a 0)».

Alla seconda gara prevista contro Sennori la Time Out Nera Olbia, stando alla ricostruzione, «non si è potuta presentare a causa dell’assenza di un’atleta che non stava bene e, quindi, non rispettava il numero minimo delle giocatrici nonostante avesse la quantità sufficiente per svolgere la partita». Quando è stato proposto il triangolare, per dar modo di far rientrare in gioco la Junior Sassari, classificata sul campo, e far riequilibrare gli assetti di gioco, «la Spring Volley di Sennori ha rifiutato di far giocare le sue ragazze e ha scelto di non accettare una proposta e appropriarsi del passaggio a tavolino alle finali». La soluzione alternativa avrebbe soddisfatto i requisiti del regolamento.

L’Aliva Volley Alghero fa sapere di non essere stata al gioco «per solidarietà alla Junior Volley Sassari e alla Time Out Nera Olbia, e per correttezza nei confronti delle ragazze e di chi, in campo, ci ha messo anima, cuore e onestà, ha rinunciato alla finale ritirandosi e dando, si spera, una lezione a chi di integrità morale non ha cognizione della definizione».

«Un segno di tristezza» va «al Comune di Sennori che ha festeggiato una squadra, in un post su Facebook, che non ha avuto il coraggio di giocare ma che ha preferito appropriarsi di un trofeo non meritato, cancellando i commenti di disapprovazione degli spettatori».

Il Comune aveva scritto: «Le ragazze della Spring Volley Sennori categoria under 12, si sono laureate campionesse provinciali del campionato di Pallavolo. Bravissime tutte, dalle atlete agli allenatori è tutta la dirigenza. Forza Spring, forza Sennori sportiva».

(Unioneonline/E.Fr.)

