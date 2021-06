L’Unione Sarda scende in campo per gli Europei di Calcio con un inserto di 80 pagine, in omaggio giovedì insieme al quotidiano in edicola. Ampio spazio per gli Azzurri di Roberto Mancini e per tutte le altre 23 squadre in lizza. Intervista a Marcello Lippi, ct dell’Italia nel Mondiale vinto nel 2006.

Barella e compagni esordiranno l’11 giugno alle 20.45 all’Olimpico di Roma. Nell’inserto speciale tutto il calendario del campionato d’Europa, con tutti gli stadi e tutte le date sino alla finale dell’11 luglio a Londra.

