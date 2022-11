Alessandro Di Pardo è uscito fra gli applausi del pubblico all'83' di Cagliari-Pisa, ma finché aveva fiato la sua prestazione è positiva. Al termine dell'1-1 della Domus il laterale destro non nasconde la delusione per un altro svarione costato punti: "Abbiamo provato a fare il nostro ma abbiamo commesso troppi errori, sono cose che ci capitano spesso e che dobbiamo eliminare assolutamente. Gli episodi cambiano gli umori in campo e fuori, i nostri tifosi ci hanno dato una grande mano tutta la partita e spinto fino all'ultimo: l'obiettivo è ritrovare subito i tre punti". Il lato positivo è la reazione: "Sono contento dell'atteggiamento della squadra, perché non era facile reagire. Abbiamo bisogno di punti, andare sotto così fa male ma alla fine potevamo anche vincere. Ci portiamo a casa questo punto, sapendo che possiamo fare di più".

Nulla di grave. Quando Zappa ha dato il cambio a Di Pardo quest'ultimo stava zoppicando da alcuni minuti, ma il problema fisico è già superato: "Mi si è un po’ indurito il polpaccio, ho avuto qualche problema ai tendini in settimana". Da parte sua c'è la sensazione che i rossoblù possano sfruttare di più la fascia: "Avendo attaccanti come Pavoletti e Lapadula, che l’area di rigore la conoscono bene, bisogna far arrivare più palloni possibili in area. Poi che i gol vengano da cross o azioni conta poco, l’importante è segnare e portare a casa punti che ci servono tanto". Per l'ex Vicenza e Cosenza quella di oggi è stata la sesta presenza consecutiva da titolare.

La sosta per riprendersi. Fra due settimane l'avversario sarà il Frosinone capolista in solitaria, tredici punti sopra il Cagliari. "Ho visto qualche partita, è una squadra solida che sfrutta le occasioni create", il giudizio di Di Pardo sul prossimo avversario. "Hanno raccolto molto più di noi ma dobbiamo lavorare senza guardare in faccia nessuno. Il peso per le mancate vittorie è tanto: vedo come ci alleniamo e che gruppo siamo, poi in partita ci manca qualcosa. Dobbiamo trovare quell'unità che ci permetta di essere solidi e sfruttare le occasioni che abbiamo: la Serie B è così, gli episodi vanno portati a nostro favore".

© Riproduzione riservata