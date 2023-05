La strada verso Parigi 2024 passa ancora dal Poetto. Sabato l’Italia ospita per la seconda volta nella sua storia una tappa delle World Triathlon Championship Series, il circuito in sei tappe, più la finale quest’anno a Pontevedra (Spagna) che assegna i titoli iridati e i punti per la qualificazione olimpica. Naturalmente la sede scelta è Cagliari, dove la World Cup è arrivata per la prima volta nel 2016 e dove la Fitri sa di poter contare su una squadra organizzativa più che collaudata e apprezzata, agli ordini del General manager dell’evento, Sandro Salerno.

Il rilancio

Alla presentazione ospitata nei propri uffici, l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, ha ricordato che l’appuntamento è già finanziato per un terzo anno ma che in autunno chiederà l’inserimento nella Finanziaria di altre due edizioni, sino al 2026. Una notizia di fronte alla quale il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha annuito e il presidente federale Riccardo Giubilei ha allargato un sorriso eloquente. La speranza («Non voglio “spoilerare” ma ci siamo già muovendo per questa e altre iniziative come ospitare le Grand Finals») è che presto l’appuntamento possa essere allargato per comprendere anche le Paratriathlon Wolrd Series, magari con i sardi Giovanni Achenza e Rita Cuccuru in gara.

I protagonisti

Intanto sabato tornano i più grandi triatleti del mondo, come ha ricordato per World Triathlon Eric Angstadt, dal campione iridato in carica (il francese Leo Bergere) a quello olimpico (Kristian Blummenfelt, che ha Cagliari ottenne la sua prima vittoria in World Cup), al campione uscente e argento di Tokyo Alex Yee, per citare solo i protagonisti maschili. Ma il livello è il più alto di sempre anche tra le donne, dove non potrà essere al via l’azzurra Bianca Seregni, A proposito di italiani, saranno in gara Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla (8° e 9° nel 2022) e Nicolò Strada; tra le donne, Verena Steinhauser e Bianca Zane. Poco più di cinquanta i partenti di ciascuna prova.

Percorso e orari

Le gare andranno in scena al Poetto, (più o meno alla terza fermata, dopo il Lido) su un circuito di 3,8 km (2,5 per la corsa) con le distanze olimpiche: 1500 metri di nuoto, 38 km di ciclismo (10 giri) e 10 di corsa (4 giri). Previste chiusure al traffico nel quartiere Poetto venerdì mattina (alle 10.30 la prove del percorso ciclistico) e sabato per l’intera giornata (sino alle 18 circa). Alle 11 la partenza femminile, alle 15.15 quella maschile che andrà in diretta su RaiSport. A seguire la differita della prova femminile. L’anno scorso le due gare erano state viste rispettivamente da 450 mila e 350 mila telespettatori nella sola diretta, senza contare i buoni ascolti delle repliche.

