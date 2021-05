Sabato 8 maggio una data importante per il ciclismo sardo. Mentre a Torino prenderà il via la 104ima edizione del Giro d’Italia, a Portoscuso si terrà per la prima volta in Sardegna una gara tutta femminile.

Si tratta del primo trofeo "Ajò donna 2021", organizzato dal gruppo sportivo Portoscuso col patrocinio dell'assessorato allo sport di Portoscuso.

La partenza è prevista alle 16.30 e si svolgerà su un circuito di 9,150 chilometri da ripetersi quattro volte.

"Le donne in Sardegna sono sempre state inserite nelle gare insieme agli uomini, causa un numero limitato", dice Gino Mameli. "Due mesi fa proprio a Portoscuso, ci fu una gara maschile e femminile, con appena 5 o 6 donne. Dopo il primo giro una ragazza si ferma al traguardo e scoppia in una crisi di pianto. Le chiesi cosa fosse successo. E prima mi rispose nulla e successivamente mi disse ‘Non correrò più con gli uomini’. Infine mi chese di organizzare una gara solo per donne. Le risposi di cercare almeno trenta ragazze e così avrei organizzato la corsa tutta femminile. Detto fatto. Trascorsi 30 giorni da quella richiesta, mi chiama Roberto Rossellini del gruppo sportivo Portoscuso insieme alla moglie Rosalba proponendo di organizzare la gara. Ed eccoci qua: le iscritte sono oltre 40".

