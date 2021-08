Domani, domenica, atteso appuntamento col ciclismo per la “Coppa Città di Monserrato”, primo memorial Giorgio Serreli, Luca e Ignazio Argioals, promossa nell’ambito della settimana europea dedicata della mobilità sostenibile. Organizza il gruppo sportivo Gino Mameli col patrocinio del Comune di Monserrato.

La gara, che partirà dalla via Porto Botte alle 18, si svolgerà in un circuito cittadino di 1,2 chilometri da ripetere 35 volte per un totale di 42 chilometri. Si attraversano la Piazza Fortunato Manca,l a via dell’Argine (ambo i lati), la via Caracalla e la via Porto Botte.

"Col parere positivo del sindaco Tomaso Locci - dice Gino Mameli- abbiamo abbinato alla manifestazione il primo memorial Giorgio Serreli , Luca e Ignazio Argiolas deceduti lo scorso anno in un cinidente stradale sulla 125. Erano tre appassionati delle due ruote”.

Saranno i familiari delle vittime a dare il via alla corsa assieme al sindaco. Prima della partenza, don Sergio Manunza, parroco della chiesa del Redentore, darà la benedizione ai presenti. Prima della gara, gli ex ciclisti monserratini percorreranno qualche giro del circuito. Ci sarà Arduinio Contu, 90enne che percorre due o tre volte la settimana la tratta Monserrato- Donori e Sant’Andrea Frius e ritorno con la bici da corsa.

