Si parte da Osilo con la due ruote per seguire un tracciato tra splendidi panorami e paesaggi mozzafiato. Fine settimana di passione per gli amanti del bici fuoristrada in Sardegna. Domani, domenica 25 febbraio, con l’organizzazione della ciclobottega Factory Team di Sassari in collaborazione con la Team Fullgass di Porto Torres, andrà in scena la 1ª edizione della "Granfondo Sedda e S'acca".

La gara si snoderà lungo un tracciato di 41 chilometri. Dalla località San Lorenzo Valle, Osilo, luogo di raduno alle 8.30 e di partenza in programma alle ore 10, i partecipanti proseguiranno su via Pirastreddu, si attraversa la sp72 e poi per il sentiero dei mulini in direzione del parco forestale di San Lorenzo, che porterà presso Regione Ottula. Si attraversa nuovamente la sp72 nei pressi dello svincolo per la provinciale dell'Anglona.

Si imbocca successivamente la sp15 direzione Tergu fino a via Bachile Corte (Tergu) attraversando la sp29. Superato Bachile Corte si prosegue nei pressi di Nuraghe Tudderi direzione San Lorenzo Valle. Si attraversa la sp29 nelle vicinanze della cava di Monte Baiu per proseguire fino all'arrivo presso la frazione di San Lorenzo Valle, Osilo che porterà presso Regione Ottula. Un percorso affascinante dal punto di vista naturalistico, con meravigliosi panorami, studiato dal biker Luigi Cuccaru per essere affrontato da specialisti della mountain bike e della strada senza particolari difficoltà tecniche ma velocissimo e duro allo stesso tempo.

