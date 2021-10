La festa della Sardegna del triathlon è completa. Al Forte Village di Santa Margherita di Pula, nella prima storica edizione dell’Ironman 70.3 Sardegna, Alice Capone trionfa nella gara femminile con una fantastica rimonta nella mezza maratona finale. La trentunenne di Sassari con il tempo di 4.46’04” precede di tre minuti e mezzo la bresciana Sara Sandrini mentre suo fratello Filippo è buon ottavo nella gara maschile.

A imporsi in 4.11’07” è in questo caso Nicola Luchi, 22enne ex ciclista di Riva del Garda, allenato da Alessandro De Gasperi vincitore nel 2013 della prima edizione del Triathlon Forte Village. Alle sue spalle il francese Nicolas Martin e il britannico Daniel Bluff. Primo tra gli M44 il selargino Roberto Melis, 38° assoluto.

Centinaia e centinaia di triatleti attendono il segnale di partenza sulla spiaggia del Forte Village (foto c.a.m.)

La pioggia che ha cominciato a cadere dopo l’arrivo dei migliori non ha rovinato la giornata storica per il triathlon sardo. Circa 1300 i partenti (sui circa 2000 iscritti confermati), il numero più alto di sempre per una competizione di triathlon in Sardegna. Hanno affrontato un percorso di 1900 metri di nuoto, poco meno di 90 km in bici e 21 di corsa, per tagliare il traguardo posto nella Forte Arena.

