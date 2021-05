Virgilio Perra è il nuovo allenatore del Castiadas (Eccellenza). Subentra a Antonio Prastaro, esonerato lunedì scorso dopo il pareggio con la Nuorese.

Ad annunciarlo il presidente Celestino Recupito. "Abbiamo raggiunto l’accordo con Perra. Tra oggi e domani completeremo il tesseramento. Siamo in attesa della deroga”.

Classe 1959, Perra è uno dei tecnici sardi più esperti e titolati. Ha allenato il Casale nei professionisti, ha vinto tre campionato di Eccellenza con Nuorese, Atletico Elmas e Selargius. Con i barbarcini detiene il record di punti (82 frutto di 26 vittorie e 4 pareggi). Nel palmares anche due Coppa Italia regionali con Porto Corallo e Atletico Elmas. Ma il suo maggior orgoglio è quello di aver valorizzato tanti giovani. Ha guidato anche Tortolì, San Teodoro, Monastir e Frassinetti.

Domenica esordirà nella sfida dell’Annunziata contro il Bosa. Subito l’obbligo dei tre punti.

Sempre in Eccellenza, l’Ossese ha comunicato che il tecnico Giuseppe Cantara, "non può concludere la stagione a causa di prescrizione medica che gli impone riposo assoluto, in seguito al leggero malore avuto la scorsa settimana, che gli aveva precluso anche la presenza in panchina ad Olbia, contro il Porto Rotondo”. Il timone passa timone a Francesco Cossu. Riconfermati il vice Lodovico Chessa e il preparatore per i portieri Pino Sara.

© Riproduzione riservata