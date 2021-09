Nel campionato di Eccellenza sarda il Guspini passa sul campo dell'Idolo per 1-0 con gol di Fadda, l'Asseminese vince per 2-0 sul terreno del Li Punti (Cesani e Caresetto), il Bosa passa clamorosamente a La Maddalena contro l'Ilva per 3-2 ( Taparello, Cacheiro, Onagnia, Coquin (doppietta).

Il Taloro ha vinto il derby d'Ogliastra piegando la Nuorese per 1-0 con rete di Litarru. Seconda vittoria consecutiva del Sant'Elena vittorioso per 2-0 contro il Budoni. La gara è stata decisa da una doppietta di Mboup che si sta confermando un gran giocatore per l'Eccellenza.

Ottimo il pari conquistato dalla Villacidrese a Castiadas: la gara si è decisa in un minuto: al 17 rete di Figos per gli ospiti, dopo sessanta secondi pari di Santoro per i locali). Pari fra Arbus e Ghilarza (0-0), fra porto Rotondo e Monastir (0-0). Ieri invece la Ferrini ha battuto l'Ossese per 4-1 (D'Agostino Gueli, Camba (doppietta) e M. Argiolas.

