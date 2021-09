Vittoria in rimonta del Cus Cagliari contro un ottimo Sestu. Una gara combattuta. Le reti tutte nella ripresa. Santoru ha portato avanti il Sestu. Immediata la reazione dei cagliaritani. Poi il pari di Pilloni e la rete del successo siglata da Stocchino su rigore allo scadere. Il Sestu ha concluso la gara in dieci.

Cus Cagliari: Sica, Salaris, Mura, Lallai, Lai, Fiori, Caddeo (85’ Vargiu), Tassi, Pilloni, Dessena, Pandori (70’ Stocchino). Allenatore Meloni.

Sestu: Ro. Leporati, Ri. Leporati, Murgia (85’ Piras), Pau, Cardia, Baschieri (72’ Monni), Santoru, Pirastu, Casula (72’ Del Choappa), Atzori, Serrau. Allenatore Masia.

Sempre in Prima categoria, con una doppietta di Mario Piras la Città di Selargius ha piegato un’ostica Antiochense per 2-1 con doppietta di Piras per i locali e rete di Urpi per gli ospiti.

