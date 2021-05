Il Castiadas torna domenica in campo sul terreno della Nuorese. Una gara che le due squadre hanno l'obbligo di vincere per avvicinare l'Atletico Uri che domenica riposa e che ora vanta un vantaggio quasi abissale sulle inseguitrici. Come a dire che le squadre di Antonio Prastaro e Marco Sanna hanno l'obbligo di vincere per sperare ancora nella Serie D oggi lontanissima.

Chi non vince è tagliata fuori dal gioco. Non ha davvero problemi il Bosa che non pensa minimamente alla classifica, coccolandosi i suoi giovani. La società rossoblù è stata tra le poche a credere nella ripresa del campionato ponendosi come obiettivo quello di valorizzare i fuoriquota. Farli adattare alla categoria per essere pronti già dalla prossima stagione. Nelle prime due gare, gli uomini di Tore Carboni hanno raccolto un punto ma sul piano del gioco e della qualità non hanno sfigurato. Anche domenica scorsa contro la più quotata Nuorese sono usciti dal campo a testa alta. "Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo due errori”, dice l’allenatore, Tore Carboni. “Abbiamo subito le due reti, in disimpegno, con la palla in nostro possesso. Questo dopo un grande primo tempo nel quale non abbiamo subito un tiro in porta e siamo riusciti meritatamente a sbloccare il risultato. Nella ripresa abbiamo giocato meno la palla. La Nuorese ha alzato il baricentro. In questi momenti difficili bisogna saper gestire la palla e far correre gli avversari. Siamo stati anche sfortunati. Abbiamo avuto l’occasione per riportarci in vantaggio dopo il pari dei barbaricini. Peccato. A fine gare ho fatto comunque i complimenti ai ragazzi per l’impegno e il sacrificio mostrati”.

L’obiettivo del Bosa non è la Serie D. “Siamo felici di essere ripartiti. Era quello che volevamo. Un bene per tutti anche se la guardia deve essere sempre mantenuta alta. Questi incontri sono un'opportunità - chiude – per i nostri giovani di mettesi in mostra e anticipare i tempi nella loro fase di crescita”.

Domenica prossima il Bosa non giocherà (l’incontro con l’Atletico Uri, perso 3-0, era stato disputato prima dello stop). Tornerà in campo il 9 maggio all’Annunziata di Castiadas.

© Riproduzione riservata