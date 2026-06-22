Si lavora a Terralba in vista della prossima stagione di Eccellenza. La compagine guidata dal presidente Gabriele Frongia, neo-promossa, pianifica il futuro con attenzione.

La prima novità è rappresentata dall’allenatore: sarà Roberto Concas, un passato nelle giovanili del Cagliari, a raccogliere il testimone da Daniele Porcu, tecnico della promozione. Ufficiale anche lo staff tecnico della prima squadra che affiancherà mister Concas.

I volti nuovi sono quelli di Maurizio Quaglieri nel ruolo di allenatore in Seconda e Match Analyst (protagonista con l’Iglesias nei recenti successi del club e al trionfo in Coppa Italia) e Luca Zoncu, come preparatore atletico.

Sono stati riconfermati, invece, Tore Sanna come preparatore dei portieri e il fisioterapista Michele Carta. Nulla, invece, ancora trapela sui nomi che Concas avrà a disposizione in rosa in vista della prossima stagione, anche se le idee sono abbastanza chiare.

L’intenzione, infatti, è quella di conquistare la salvezza, partendo da un’ossatura del 70% della squadra che lo scorso anno ha effettuato il salto di categoria, con l’aggiunta di elementi di categoria, in tutti i ruoli, e qualche fuoriquota, ad integrare quelli già presenti in rosa. La squadra inizierà la preparazione il 3 agosto.

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