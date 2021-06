La gara di domenica di Serie D fra Muravera e Formia si gioca alle 14,30 e dunque con un'ora e mezzo di anticipo rispetto all'orario previsto. Questo per consentire alla squadra laziale di rientrare in serata a casa.

C'è anche un'altra importante novità. Dopo tanti mesi lo stadio sarà riaperto al pubblico: potrà ospitare il 25 per cento di spettatori della capienza massima.

Il Muravera giocherà una gara importantissima in chiave playoff. Facile intuire l'importanza dei tifosi amici sugli spalti.

L'obiettivo è uno solo: conquistare i tre punti sperando in un passa falso di Nocerina e Savoia, le squadre più vicine in classifica per il Muravera.

