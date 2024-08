Ancora qualche giorno ad Arona, fino al 14. Poi, l’Olbia lascerà la sede del ritiro precampionato, si concederà la pausa di Ferragosto e riprenderà, a partire da domenica, la preparazione a Olbia, dove è partita la caccia agli alloggi per i tesserati e dove il 25 agosto andrà in scena la prima gara ufficiale della stagione contro l’Ilva Maddalena, valida per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.

La speranza è che per allora la squadra affidata a Marco Amelia sia pronta: il ritardo con cui è partita la stagione – condizionata dal pasticcio combinato dalla proprietà svizzera in fase di iscrizione al campionato, salvato dall’intervento dell’avvocato Eduardo Chiacchio, che ha curato con successo il ricorso contro la mancata ammissione – rischia di creare non poche difficoltà, soprattutto in avvio.

Allo stato attuale dei fatti la rosa è formata da 8 giocatori: si tratta dei confermati Luca La Rosa e Christian Arboleda e dei nuovi acquisti (in ordine di annuncio) Cristian Anelli, Cristian Totti, Nicolò Maspero, Riccardo Santi, Pasquale Costanzo e Rosario Rizzitano. Domani potrebbero essere ufficializzati l’ex Primavera del Cagliari Alex Caddeo e il difensore Stefano Pani, ma anche la conferma dell’under Marco Caggiu, aggregato alla prima squadra nell’ultima stagione in Serie C.

Per la cronaca, nelle ultime ore il responsabile per il progetto sportivo Ninni Corda avrebbe provato a riportare in Gallura Mirko Miceli, in fase di rescissione dal Taranto, travolto dal caos societario successivo alle dimissioni del presidente Massimo Giove, ma l’esperto centrale, classe 1991, tra i protagonisti della cavalcata dei bianchi verso la Serie C nel 2016, resterà tra i professionisti, dove non gli mancano gli estimatori.

