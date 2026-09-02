Esperienza, carisma e qualità al servizio del Calangianus in vista della prossima stagione di Eccellenza. La società gallurese ha raggiunto l'accordo con Demiro Pozzebon, attaccante classe 1988, con alle spalle una carriera importante e una lunga esperienza maturata sui campi di Serie B, Serie C e Serie D.

Nel suo percorso ha vestito maglie prestigiose come quelle di Olbia, Avellino, L’Aquila, Lucchese, Messina, Catania, Triestina e Bari.

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