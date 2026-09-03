Nuovo difensore in casa Latte Dolce: arriva Gabriele Agrelli, difensore alto un metro e novanta centimetri, classe 2008 e quindi fuoriquota.

Nato a Lagonegro in provincia di Potenza , Agrelli è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, arrivando a militare nella squadra Primavera. Sommando anche le presenze collezionate con l’Under 17 cosentina, ha messo insieme 33 gettoni e un gol.

Gabriele Agrelli è stato tesserato in tempo per essere convocato al match di domenica in casa contro la Paganese, in programma alle 15.

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