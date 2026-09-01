La Torres ha comunicato il prolungamento di contratto per ben nove giocatori. Si tratta di elementi tutti in forza alla squadra sassarese da almeno due stagioni, quando non tre o addirittura cinque. Hanno firmato l'allungamento del contratto sino al 2029, quindi per altri tre campionati, il centrocampista Giuseppe Mastinu, il portiere Andrea Zaccagno e il centrocampista Michael Brentan.

Prolungato sino al 2028 (quindi altre due campionati) il contratto della punta Gigi Scotto, del difensore Nicolò Antonelli, del centrocampista Daniele Giorico, dell'esterno destro Giacomo Zecca, del jolly di centrocampo Alessandro Masala e del difensore Francesco Nunziatini.

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