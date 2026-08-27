Il conto alla rovescia per la stagione sportiva 2026/2027 entra nel vivo. Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 18:00, la sala riunioni del ristorante "Da Renzo", S.S. 131 Km 99, località Sa Turritta, a Siamaggiore, ospiterà la cerimonia di presentazione dei calendari dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione. È quanto comunicato dalla Segreteria alle società partecipanti ai due tornei, che in quell'occasione conosceranno finalmente il proprio percorso: la prima giornata, i big match, i derby e la collocazione delle soste. Il momento in cui il sorteggio trasforma le liste di iscrizione in una stagione vera e propria, con le sue date e i suoi incroci.

La scelta di Siamaggiore, in posizione baricentrica lungo la 131, conferma la volontà di garantire a tutte le società un punto d'incontro facilmente raggiungibile dai diversi angoli dell'isola. Un dettaglio non secondario, considerando che alla presentazione sono attese le rappresentanze dei club dei due campionati, insieme ai dirigenti e agli addetti stampa. Per le società è anche l'occasione per il primo confronto diretto della stagione. Un rito che si ripete ogni anno e che, di fatto, segna l'inizio ufficiale dell'annata calcistica regionale. Le società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione sono invitate a garantire la propria presenza all'appuntamento.

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