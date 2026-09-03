calcio
03 settembre 2026 alle 15:53
Eccellenza, all'Iglesias il difensore brasiliano RodriguesIl giocatore porta a Iglesias l’esperienza maturata con la maglia del Barisardo
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L'Iglesias Calcio un nuovo importante colpo in vista del campionato di Eccellenza.
La società ha tesserato Lucas Eduardo Rodrigues, difensore centrale brasiliano, classe 1994: porta a Iglesias l’esperienza maturata con la maglia del Barisardo e, soprattutto, la mentalità vincente di chi conosce la strada per il trionfo, reduce dalla vittoria dell'ultimo campionato di Eccellenza da autentico protagonista con l’Ossese.
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