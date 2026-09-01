L'attaccante Alfredo Martins ha subito conquistato i suoi tifosi di Barisardo. All’attaccante gialloblù, nuovo arrivato in casa Cos, sono bastati quarantacinque minuti per decidere il derby con il Monastir: entrato all’intervallo con De Luca, ha sbloccato il risultato dopo cinque minuti e poi ha chiuso i conti dal dischetto. Il 2-1 di domenica vale alla Costa Orientale Sarda i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D, in programma il 7 ottobre. In panchina, al posto dello squalificato Francesco Loi, c’era il vice Nicola Ruggeri, che ha promosso la prova dei suoi: una bella gara, interpretata bene e con la voglia di portare a casa il risultato, anche se «non era facile giocare con questo caldo». Il pensiero è corso subito al campionato, dove serve partire con i tre punti.

Sorride anche il protagonista, al debutto ufficiale con la nuova maglia: Martins si è detto contento del successo e felice di aver aiutato i compagni in una partita complicata. Il bello deve ancora arrivare: domenica le due squadre si ritrovano sempre a Bari Sardo per la prima giornata del girone G.

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