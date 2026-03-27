Usinese-Alghero è l’anticipo della tredicesima giornata di ritorno del girone B di Promozione, in programma sabato alle 16. La squadra di Mauro Giorico, fresca di promozione matematica in Eccellenza, punta ora a conservare l’imbattibilità e a onorare al meglio il finale di stagione. L’Usinese, invece, è ancora in corsa per un piazzamento playoff.

Domenica alle 16 si completa il quadro. Il Bonorva, ormai vicino al secondo posto (+9 sulla terza), ospita il Coghinas, appaiato in quarta posizione proprio con l’Usinese.

Al “Biagio Pirina” di Arzachena arriva l’Ozierese, terza forza del campionato. Gli smeraldini, a cinque punti dalla zona playoff, si giocano le ultime possibilità di rientrare in corsa. Il Luogosanto, sesto e appena fuori dalla zona playoff, riceve il già retrocesso Tuttavista.

Nella parte bassa della classifica, delicatissimi gli scontri diretti tra Castelsardo e Bosa, San Giorgio Perfugas e Li Punti, Atletico Bono e Stintino. Il Ghilarza ospita l’ostico Thiesi, mentre il Campanedda riceve la Macomerese nella borgata di Sassari.

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