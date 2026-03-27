Apre il programma della tredicesima giornata di ritorno del girone A di Promozione l’anticipo di sabato alle 15.30 tra la capolista Guspini e l’Atletico Cagliari.

La squadra di Cristian Dessì, tornata in vetta nell’ultimo turno, è chiamata a vincere per tenere a distanza Terralba e Castiadas, che inseguono rispettivamente a una e tre lunghezze. L’Atletico Cagliari, in grande forma e ormai vicino alla salvezza, con un successo raggiungerebbe il Vecchio Borgo al settimo posto.

Domenica alle 16 il resto della giornata. Il Cus Cagliari, con cinque punti di margine sulla zona playout, ospita il Terralba in cerca di riscatto. Il Castiadas fa visita all’Ovodda, squadra in piena lotta per non retrocedere. Trasferta a Mogoro per la Villacidrese, quarta a quattro punti dalla vetta, impegnata contro una Freccia Parte Montis rilanciata dopo aver lasciato l’ultima posizione.

A Selargius arriva il Pirri, a caccia di punti salvezza, mentre in coda spicca lo scontro diretto tra Jerzu e Baunese, separate da quattro punti. Il Tonara, ultimo, riceve il Vecchio Borgo Sant’Elia.

Completano il turno Uta-Tharros e Arborea-Samugheo.

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