Non inganni la classifica dell’avversario. «Sarà un’altra partita molto difficile, come tutte quelle di questo girone, contro una buona squadra: pure domani ci sarà da combattere». Parola di Mauro Ottaviani.

Alla vigilia della trasferta sul campo del Campanedda, l’allenatore dell’Arzachena Academy Costa Smeralda interviene per presentare la sfida valida per l’8ª giornata del campionato di Promozione, che segue il successo casalingo sul Ghilarza.

La formazione sassarese ha la metà dei punti (16) dell’Arzachena, seconda nel girone B solo alla capolista Alghero, ma Ottaviani esclude che i suoi possano in qualche modo sottovalutare l’impegno. «Da quando sono arrivato i ragazzi hanno sempre avuto un approccio importante, concentrati al massimo come gli chiedo. Anche domani», assicura il tecnico, «faranno la partita».

Quella di domani sarà la prima di tre partite in otto giorni: mercoledì tra le mura amiche del Biagio Pirina è in programma il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Coghinas, dunque domenica la gara interna di campionato contro il Luogosanto, eliminato in coppa. «Ho detto ai ragazzi di pensare soltanto alla sfida di domani, poi avremo il tempo di prepararci all’altra», taglia corto Ottaviani. «Quella di domani per noi è una partita fondamentale».

Squadre in campo in via dei Pini alle 15: arbitra Gabriele Sari di Alghero, assistenti Matteo Degortes e Giusi Spina delle sezioni (rispettivamente) di Olbia e Sassari.

